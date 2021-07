Život v hlavnom meste prináša množstvo výhod. Dostupnejšie obchodné prevádzky, kultúrne a spoločenské vyžitie, či širšiu škálu gastronomických zariadení. V Bratislave okrem toho panuje anonymná atmosféra, ktorá zvádza k presvedčeniu, že pred i za prahom vášho domu sa nikto nestará, čo robíte.

Možno to, možno práca primäli Adelu Vinczeovú a Viktora Vinczeho zakotviť po ich svadbe v meste na Dunaji. Pre ostrieľanú profesionálku nešlo o nič prekvapujúce, keďže je rodená Bratislavčanka a tak bol tento krok prirodzený. Jej manžel a hviezda spravodajstva však pochádza z malého mestečka na južnom Slovensku.

Žiadne sťahovanie sa do domu v niektorom zo satelitných obcí, ktoré vyrástli okolo bývalého Prešporka, sa nekonalo. Predsa len, intimita najsledovanejšieho páru šoubiznisu by dostala takú frčku do nosa, že by im ani azda tie rána v záhrade s kávou v ruke ani nestáli za to.

Viktor a Adela na svadbe Zdroj: instagram.com/viktorvincze , @ds.foto

Žiadny plot nie je dosť vysoký a betónový na to, aby sa niekomu nevygúľali oči, nepreskočili ho a nezmapovali, čo je nové u Vinczeovcov. A že je tam veselo dokazujú aj selektované zábery, ktoré vešajú na sociálnu sieť. V ich domácnosti nechýba sexom podfarbené žmolenie nôh, uvoľňujúci plač na všetky spôsoby, vrážanie prstov do klavíra, ale i bežne dostupné chrápanie.

Všetko to zastrešuje jedno slovo – anonymita, ktorú si Vinczeovci užívajú plnými dúškami. Veď im to umožňuje bývanie v Adelinom priestrannom byte v panelovom dome, kam si Viktor pred rokmi priniesol svoje veci a rovno sa nasťahoval. A to všetko ďaleko od rodiny, ktorá by ich mohla kontrolovať a stíhať. Toto eso v rukách manželov sa však zmení od základov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.