Rázovité kopanice v okolí Myjavy sú populárnou domácou destináciou pre prominentov. Keď, samozrejme, nepoškuľujú po exotických Maldivách, radi zavítajú do chotára s malebnými výhľadmi a dvormi plnými priateľských ľudí.

Nečudo, že aj zopár známych tvárí zalovilo v peňaženkách a kúpili si tam, prípadne s radosťou podedili, nehnuteľnosti. Okrem Adely Vinczeovej s doposiaľ nezrealizovanými chalupárskymi chúťkami sú to napríklad moderátorka Katarína Brychtová či rosnička Mirka Almásy.

Herečka Zuzana Haasová po rozvode dala svojej kopaničiarskej oáze zbohom a domček, na skok od Adelinho statku, predala. A práve okolo spomínanej Vinczeovej bolo nedávno rušno.

Nehnuteľnosť patriaca Adele Vinczeovej a Viktorovi Vinczemu v obci Priepastné. Zdroj: EMIL VAŠKO

Pod krídlami Štefánika

Ostrieľaná moderátorka si v obci Priepasné, vzdialenej hodinu a pol cesty autom z Bratislavy, pred piatimi rokmi vyhliadla obrovský pozemok s hospodárskou budovou. Do týchto málo prebádaných končiarov ju ťahalo srdce a nostalgické spomienky. Adelina milovaná starká totiž pochádzala z tejto lokality, ktorá má čo ponúknuť aj turistovi.

Vinczeovej noha a developerské myšlienky vstúpili do obce, kde stojí unikátna mohyla Milana Rastislava Štefánika, a v rámci onkologickej prevencie Nie rakovine tam dokonca rozprestreli putovné obrovské črevo. Vinczeovej Priepasné dokonca pred rokmi skončilo ako druhé vo verejnoprávnej šou Naj dedinka Slovenska.

Inými slovami – ide o zaujímavú destináciu, s ktorou rozhodne treba počítať. To, s čím možno nepočítali domáci, je, že mohli napriek vymenovaným atrakciám skončiť bez dôležitého zdroja informácií.

Štefánikov pamätník v tvare pyramídy v obci Priepasné. Zdroj: Ján Miškovič

Kostol a krčma

Správy a klebety sa totiž šíria nielen ústne medzi miestnymi babkami v kostole či medzi chlapmi v krčme. Ak do obce prídu pojazdní predávajúci s čerstvou zeleninou alebo so sliepkami, tak sa obvykle ich ponuka vymenúva cez dedinský rozhlas. Ten je podstatný aj pre úradné oznamy. Ak by však Vinczeová bola priečna celebrita, tak by mali ľudia z Priepasného problém.

Blondínkino kráľovstvo má totiž vyše 2 000 štvorcových metrov, a čo čert nechcel, na pár metroch sa nachádza i stožiar, na ktorom je zavesený dedinský rozhlas. To znamená, že hviezda proti svojej vôli vlastne držala v šachu celú obec. A keby nemala povahu, akú má, tak by stačil jeden prestrihnutý káblik, ktorý by stíchnutý chotár uvrhol do informačného embarga. Adela sa však bez mihnutia oka nad všetkými zmilovala.

