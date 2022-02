Adela Vinczeová je rozhľadený človek, ktorý je otvorený zmysluplnej debate prakticky na akúkoľvek tému. Keď som sa s ňou pred rokmi prvý raz stretla v čajovni, ktorú v tom čase prevádzkovala jej rodina v bratislavskom Líščom údolí, prebrali sme všemožné témy. Bavili sme sa tuším najmä o jej vzťahu ku konzumnému spôsobu života. Keď sme dopili čaj a prišiel čas na podanie rúk, povedala: „A ďakujem, že ste sa ma nepýtali, kedy budem mať dieťa.“ Vtedy jednou vetou dala jasne najavo, že hoci chápe, že je súčasťou šoubiznisu, je to vec, ktorá je citlivá a unavuje ju.

V tom čase ešte nechodila k etikoterapeutke, ktorá jej neskôr pomohla aj s rozchodom s tanečníkom Petrom Modrovským, ktorý sa na rodinu ešte necítil. V tom čase ešte netušila, že ju raz požiada v priamom prenose o ruku o desať rokov mladší kolega z televízie, ktorý na Facebooku zverejní status o problémoch so svojou plodnosťou. Aj preto, aby svoju ženu ochránil pred tlakom okolia. A zrejme si Adela ani nepredstavovala, že raz bude verejne hovoriť o adopcii či úvahách o umelom oplodnení.

Aj umelé oplodnenie

Tak ako Viktor s Adelou pred časom výrazne prispeli k tomu, že otázka „kedy budete mať dieťa“ je v dnešnej dobe viac chápaná ako netaktná, tak teraz prispievajú k otváraniu témy prijatia nebiologického dieťaťa. Ich cesta ukazuje, ako aj čas rieši problémy, myslenie a nastavenie ľudí. V roku 2017, keď sa riešil Viktorov spermiogram, dvojica na otázky, čo teda podniknú ďalej, odpovedala, že to už je ich súkromie a „za hranicou osvety“.

Uplynul čas a dnes Adela pokojne hovorí o tom, že sa nebráni asistovanej reprodukcii. Vyplynulo to z debaty v poslednej relácii RTVS Silná zostava na tému adopcie, v ktorej bola hostkou.

Keď sa moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová Adely opýtala, či by išla na umelé oplodnenie, ak by to Viktor chcel, odpovedala: „Asi by som to zvažovala. Podstúpim to teda, ak by to malo byť mimo nášho spoločného zladenia.“

Neplakať do vankúša

Momentálne sú však zladení tak, že „téma je zatiaľ odložená, ono sa to niekde deje“. Za to, že netlačí v téme rodičovstva na pílu a nie je to top témou každej minúty, si paradoxne vyslúžila kritiku: „Mala som obdobie, keď som mala dojem pod tlakom spoločnosti, že by som sa mala hanbiť za to, že to neprežívam. Lebo veď by sme to mali prežívať, a kto neplače štyri roky do vankúša každý večer, lebo mu ešte nezavolali z adopčného procesu alebo neotehotnel, tak vlastne nie je žena. Takže to máme v neutrále...“

Adela povedala, že život je taký pekný a taký plný všetkého možného, za čo môže byť vďačná, a nechce raz ležať na smrteľnej posteli a hovoriť si: „Štyri, päť, desať, pätnásť rokov som minula na to, že som bola nešťastná, lebo niečo nemám.“

Väčšie šance

Manželia Vinczeovci už dávno prešli povinným prípravným procesom, ktorý musia podstúpiť všetci záujemcovia o adopciu, a netají, že im to dalo veľa. „To sú nádherné stretnutia so psychologičkou, keď zrazu spoznávaš partnera cez iné pohľady...“ povedala Adela, ktorá sa s Viktorom zladila nielen v téme umelého oplodnenia, ale aj požiadaviek na prípadné adoptované dieťa, respektíve jeho vek a pôvod.

To veľmi zvýšilo ich šance na to, že sa jedného dňa naozaj dočkajú telefonátu a bude pre nich voľné dieťa. „Ak by sme chceli iba naše etnikum, boli by sme zhruba na dvojstej priečke v Bratislave,“ povedala. Keďže čakajú dva roky, môže to prísť naozaj každý deň.

Roztápali srdcia

Účastníkom debaty bol totiž aj redaktor Štefan Chrappa, ktorý si s manželkou adoptoval dievčatko s rómskymi koreňmi, keďže nemohli mať vlastné biologické deti. V ich prípade to šlo rýchlo. „Od podania prihlášky na pošte ubehlo deväť mesiacov,“ povedal. Kým však prišli k definitívnemu rozhodnutiu začať adopčný proces, ako hovorí, kým im „zmäkli srdcia“, trvalo to asi sedem rokov.

Netají, že aj on sa napočúval katastrofických príbehov o adoptovaných Rómoch a mal predsudky. Dnes sa mu to zdá trápne a každý deň žehná tej rómskej žene, že nešla na potrat, ale dala im dar, dcéru Miriam. „Človek môže ostať v papučiach doma, nevykročiť nikdy, alebo ísť na takéto dobrodružstvo,“ skonštatoval na margo životného rozhodnutia.

Znamenie zhora

Príprava na adopciu netrvá týždeň, ide o vážny krok. Ľudia si musia vyriešiť aj otázku, či je rodičovstvo skutočne pre nich. Adela Vinczeová skonštatovala: „Niekedy človeka veľa učia aj deti, ktoré nemáte. Lebo si zrazu musíte uvedomovať, čo konkrétne si chcete tým dieťaťom nahradiť, vyriešiť. A my sme si uvedomili, že láska, ktorú tak očakávame, že to dieťa zrazu všetko rozžiari a vyrieši, a znie nebeská hudba, že koľko jej v tom živote vlastne máme a ako ju môžeme dávať aj do tej práce, aj do tých peňazí, aj do všetkého... Nám ten proces priniesol veľa premýšľania, upratania si lásky v živote a radosti a šťastia s tým, že sme si to takto upratali, a teraz čakáme.“

Vzápätí s úsmevom úprimne dodala: „A sme veľmi zvedaví. Keby nám zavolali, ja by som mala asi úplnú paniku... Môže to byť aj zajtra, možno.“

Žena, ktorá si na myšlienku materstva zvyká deväť mesiacov, nie je taká zaskočená ako tá, ktorej kedykoľvek príde správa: Máme pre vás dieťa. Adela načrtla so smiechom situáciu, ako dotočí reláciu a vtom to príde. Čo potom? Obrátila sa na Štefana Chrappa, ako to bolo v jeho prípade. Povedal, že keď im zavolali z úradu, že majú dievčatko, premkla ich neistota. „Zrazu má človek milión otázok: Sme my na to vhodní a nepokazíme jej život? Nie sú lepší, ktorí by sa jej ujali? Vtedy sme dostali znamenie zhora...“ povedal.

Cíti neistotu

Adelin život je naozaj plný a neuvažuje nad rodičovstvom 24 hodín denne, ale keď sa téma otvorí, tak ako v Silnej zostave, doplní sa jej do akéhosi puzzle. „Aktuálne je viac bodov pre adopciu. Ale uvidíme...“ dodala. Netají, že má isté obavy, ide o odhadnutie síl. „Neistotu mám akurát v tom, že mám už 41 rokov, čo nie je tak veľa, ale človek už žije v nejakom svojom návyku... Jasné, že život sa prirodzene zmení, ale kladiem si trošku otázku, či ma to nepreplieska, či na to mám,“ povedala.

Práve preto vyčkáva, či príde signál: Choď do toho. Moderátorka Cifrová Ostrihoňová sa hneď opýtala, dokedy sú ochotní čakať. Dostala odpoveď typickú pre Adelin zmysel pre humor: „Ešte nám nevolali a my sa im nepripomíname. Ak by mi mali zavolať, keď budem mať 56 rokov, poviem: Viete čo, dajte mi vnúča.“