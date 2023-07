Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, dvojica moderátorov sa zoznámila v čase, keď boli obaja dvadsiatnici. Odvtedy si skvele rozumeli nielen po pracovnej stránke, ale často sa stretávali aj v súkromí. Ich vzťah časom prerástol do veľkého priateľstva, no fanúšikovia sa často zaujímajú, prečo medzi nimi nebolo nikdy nič viac. Adela však teraz prezradila, že raz mali nejaké romantické pokusy, ale tie nakoniec nedopadli dobre. Vinczeová bola hosťkou v podcaste SNAMI, kde porozprávala veľa zaujímavostí zo svojho života. Úprimne priznala, že pri predošlých partneroch na svadbu veľmi nepomýšľala.

S Viktorom to bolo od začiatku iné a dokonca už po dvoch týždňoch tušila, že by si ho pokojne vzala za manžela. Skorá žiadosť o ruku, ktorá sa navyše odohrala v priamom televíznom vysielaní, nebola preto pre ňu žiadnym nepríjemný prekvapením. Ako prezradila, necítila sa v daný moment trápne, skôr sa obávala, že jej partner kvôli tomu od ľudí schytá veľkú kritiku.

Ako to bolo so Sajfom? ›››