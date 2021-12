Predstaviteľ maturanta Adama z markizáckeho seriálu Pán profesor je v súkromí ženatým mužom a čerstvým otcom. V septembri si povedal v Banskej Štiavnici áno s modelkou Bibou Baltovičovou a o mesiac už držal v náručí na pôrodnej sále svojho syna Alana. „Áno, bol som pri tom. Bol to najkrajší pocit a adekvátna tomu bola aj oslava,“ priznal Šarmu s úsmevom. O Bibe a Adamovi sa hovorí ako o jednom z najkrajších slovenských párov. Ako sa zoznámili?

Zapamätal si tvár

On si ju všimol stáť pred klubom, z ktorého práve odchádzal so svojimi kamarátmi. Keď ju náhodou o dva týždne uvidel na Instagrame, lajkol jej fotografie a napísal jej. Láska bola na svete a Bibe, ktorá predtým pracovala v Miláne, sa už do Talianska nechcelo. Veď za prácou sa predsa dá aj lietať zo Slovenska. Teraz má však najkrajšie povinnosti.

Prekvapilo niečím Adama otcovstvo? „Úprimne, zatiaľ ničím. Možno je to tým, že som otcom krátko, ale mám vo svojom okolí veľa ľudí, ktorí ma pripravili rôznymi radami, takže si ho užívam plnými dúškami bez nejakých zásadných prekvapení,“ hovorí amatérsky herec, s ktorým Markíza rozhodne počíta do ďalšieho projektu.

Je teda pravdepodobné, že si opäť bude brať dovolenku, aby si odskočil na nakrúcanie. Prácu na seriáli o gymnazistoch si obľúbil. „Tým, že to bola prvá herecká skúsenosť, budem si ju pamätať do konca života. Dokonca si doteraz pamätám niektoré repliky, ktoré len tak ľahko nezabudnem,“ priznáva Adam.

Pri spomienke na jeden z prvých obrazov, ktorý natáčali spolu s Tomášom Maštalírom a Gabikou Marcinkovou, hovorí: „Vedel som, že ak je tam niekto, kto to môže pokaziť, tak som to ja – takže som sa sakra snažil!“

Pomáha, keď môže

Špeciálny diel Pána profesora, ktorý bude posledný v aktuálnej sérii, je už vianočne ladený – študenti sa vzdajú svojich peňazí, aby pomohli niekomu inému. Má aj on tendenciu pomáhať či prispievať na charitu? „Tendenciu pomáhať má podľa mňa každý. Pomoc má mnoho podôb a nemusí to byť len charita, ale, samozrejme, aj ja rád akokoľvek pomôžem, keď to je v mojich silách, niekedy aj formou charity,“ hovorí Adam Bardy.

Na otázku, ako bude tráviť Vianoce a Silvestra, reaguje: „Vianoce sú pre mňa čas, ktorý trávim v kruhu najbližších, a celý rok sa na to teším. Tento rok o to viac, že nás bude minimálne o jedného viac :-). Silvestra radi oslavujeme niekde mimo civilizácie a ohňostroj sledujeme z diaľky. Naša štvornohá parťáčka to vždy veľmi ocení.“