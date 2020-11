A predsa je len z mäsa a kostí a nedokonalá! Zdena Studenková je živou reklamou na zákroky estetickej medicíny.

Diva, ktorá má množstvo obdivovateľov u nás aj v Českej republike, si zakladá nielen na bezchybnom hereckom prejave, ale aj svojej kráse.

Blondínka, ktorá sa všemožne snaží poprieť zákony starnutia, neutečie pred žiadnou ihlou s kyselinou hyalurónovou a s bohorovným odhodlaním sadá aj do kresla zubára.

Zdena chce skrátka vyzerať skvele a príťažlivo pre svojho partnera Braňa Kostku čo najdlhšie. Nuž a keďže neinvazívna medicína jej v tom hojne napomáha, tak výsledok sa jednoducho musí dostaviť.

Mnohým sa nedávny Studenkovej “refresh” páči a skláňajú pred ňou klobúk z hlavy. Lenže ona samotná predsa len gáni na určité nedostatky na svojom tele.

“Čo na sebe máte najradšej, keď sa na seba pozriete do zrkadla? Bolo by smiešne povedať, že môj nos, pretože ten nemám rada,” zdôverila sa Studenková svojim fanúšikom na sociálnych sieťach.

Čím ju orgán na vťahovanie vzduchu do tela irituje už nerozmazávala, ale dalo by sa hádať, že to zrejme budú jeho väčšie proporcie.



Zdena pritom ani zďaleka nepatrí do prvej ligy nosáňov, ktorých nadrozmerný frňák je poznávacím znakom daného prominenta. Krása je predsa individuálna záležitosť a nosatá žena, trebárs moderátorka Adela Vinczeová, je pre niekoho takisto sexy. A naopak, symetrická Gwyneth Paltrow sa niekomu nemusí páčiť.



Keď dôjde na reč na chlapské “podľa nosa spoznáš kosa”, tak tu vedci vyvrátili spojitosť s mužským prirodzením.



Veľký nos majú chlapi preto, lebo potrebujú viac kyslíka pre svoje svaly a chod organizmu. Všetko je len o preferenciách, no v prvom rade majiteľ rypáka si musí sám povedať, či je s ním spokojný alebo nie. Herečka sa priklonila k tomu druhému variantu. Aké má teraz možnosti?

