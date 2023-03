V nedeľňajšom živom prenose vystúpilo namiesto 11 iba 10 párov. Mária Čírová sa totiž na tréningu pri zdvíhačke nepekne zranila a skončila v rukách lekárov.

Ako prvá vystúpila Helena Krajčiová a Fabio Belucci. Temperamentný Talian o nemenej temperamentnej partnerke vyhlásil: "Ona je raketa!" Adela pochválila ich Jive a zložila herečke poklonu: "Mňa na tebe baví, že si v tom najlepšom slova zmysle šiši, si hravá a bláznivá ale nie je to infantilné." Drexler aj Ďurovčík poukázali na to, že treba popracovať na kondícii, pretože jej dochádzal dych.

Helena Krajčiová v druhom kole Let´s Dance. Zdroj: TV Markíza

Manželia Ivana a Marián Gáborík predviedli partnerskú rumbu, pri ktorej sa športovec hýbal v bokoch tak, ako bolo treba. Ďurovčík bol nadšený a priznal: "Je to chyba v systéme, veď ty máš byť drevo, ale nedeje sa to." Potom vypustil z úst vetu, na ktorú sa mohol pár uraziť: "Ty si tak dobre tancoval, akoby si to ani netancoval s vlastnou ženou!" Porotca dodal: "Myslel som, že budeš výrazovo strašne slizký, ale nie, ty si mal fakt dobrý výraz." Ján Koleník Gáboríkovcom zložil kompliment, že si vzájomnú chémiu nosia z domu, preto sa na ich tanec aj dobre pozerá.

Gabika Marcinková a Matyáš Adamec si za náročný Quickstep vyslúžili prvú desiatku a standin ovation. "Ja ťa tak trošku milujem, lebo si krásna, skvelo tancuješ a máš aj zmysel pre humor. Jediné čo nemáš, je pud sebazáchovy. Bolo to neuveriteľné," povedala Adela na margo toho, ako herečka lietala vo vzduchu.

Victor Ibara a Simona Brecíková predviedli waltz. Tatiana Drexler nazvala študenta medicíny, herca a modela jedným z najtalentovanejších tanečníkov, Ďurovčík o ňom povedal, že je perspektívny, s krásnym výrazom. Pre Adelu boli zasa jedným z najvznešenejších párov tejto šou. "Priatelia, toto je budúci lekár, musíme mať priaznivé hodnotenia," dodala s vtipom.